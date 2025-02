Padovaoggi.it - Presentazione del libro "Il volo dell'albatro. Le streghe di Riverville"

Leggi su Padovaoggi.it

Al via “Arcana Mundi” nuovo appuntamento culturale che propone un ciclo d’incontri mensili dedicati ad autori, studiosi e appassionati di antichi saperi, archeologia e simboli sacri in relazione al nostro territorio. Un’occasione per conoscere il nuovo centro olistico Alkimiya, allargare il.