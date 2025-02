Ilgiorno.it - Prende forma lo sfioratore. Contro gli allagamenti lavori in corso sull’Olona

Leggi su Ilgiorno.it

Uno, finanziato con circa 15 milioni di euro e che contribuirà in modo decisivo a ridurre al minimo la possibilità di esondazione e i problemi alla rete fognaria nell’area tra via Ratti e via Magenta, più volte al centro di simili episodi negli ultimi anni. È questo che si sta realizzando proprio in questi giorni lungo ildel fiume Olona a pochi metri da via Ratti, direttrice al centro di alcune interruzioni della circolazione motivate proprio daiinnell’adiacente via Branca. A realizzare l’intervento è in questo caso Cap Holding. L’area in questione è stata negli ultimi anni al centro delle proteste dei residenti e dei commercianti proprio perché in occasione di ogni precipitazione anomala – eventi ormai talmente frequenti da rientrare in una casistica quasi ordinaria – la rete fognaria aveva mostrato i suoi limiti esondando e allagando abitazioni, negozi e cantine.