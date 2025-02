Danielebartocciblog.it - Premio Michelangelo Buonarroti 2025: tutto esaurito nel weekend in Versilia

Leggi su Danielebartocciblog.it

Non solo spettacolo e divertimento col celebre Carnevale di Viareggio, in programma questo sabato nel lungomare (Passeggiata) dalle ore 17. Dalle ore 15 di questo sabato, al Palazzo della Cultura di Stazzema – Cardoso (Lucca – Toscana), riflettori puntati sul, giunto alla sua ottava edizione. Scopriamo di più. Un’iniziativa certamente prestigiosa e ormai consolidata, da sempre molto attesa, per celebrare nel modo più opportuno la figura di, indimenticato e straordinario pittore, architetto, scultore e poeta d’eccellenza del Made in Italy. IlInternazionalesi terrà nelche sta per arrivare (sabato 22 e domenica 23 febbraio) al Palazzo della Cultura di Cardoso, nel Comune di Stazzema (provincia di Lucca, con ‘vista’ sulla splendida).