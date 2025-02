Lanazione.it - Precipita dal tetto di un capannone, operaio morto sul lavoro

La Spezia, 20 febbraio 2025 – Non si ferma la strage di morti sul. Nella mattinata di oggi, 20 febbraio, unè deceduto a Bolano, in zona Lagoscuro nello Spezzino, a seguito di una caduta. L’uomo 67enne, di nazionalità straniera, era dipendente di una ditta edile: a quanto si apprende da prime informazioni, si sarebbe trovato suldi unper svolgere lavori di manutenzione quando avrebbe perso l’equilibrio. Da ricostruire le dinamiche e le cause della caduta da svariati metri, risultata fatale. Inutili i soccorsi dei medici del 118 accorsi sul posto e dei volontari della Pubblica Assistenza di Ceparana. I carabinieri della compagnia di Sarzana e i tecnici della sicurezza sugli ambienti deldell’Asl 5 insieme agli operatori del Nucleo Ispettorato delsono sul posto per ricostruire la dinamica.