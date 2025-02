Lanazione.it - Prato, Tipo e Capodanno Cinese tra le buone pratiche illustrate al Meeting UE

Leggi su Lanazione.it

, 20 febbraio 2025 - Gli itinerari turistici alla scoperta del patrimonio industriale die il brandsono tra lepresentate al 18esimointernazionale sul Turismo sostenibile in corso a Barcellona, organizzato dall’Agenda Urbana per l’Unione Europea in collaborazione con la Commissione Europea. A presentare l’esperienza diè stata l’assessora al Turismo Chiara Bartalini, che ha illustrato anche la costruzione della dmo (destination management organization) del territorio pratese. Inoltre il progetto EPIC "ExperienceIndustrial Culture", approvato all'interno del bando "European Urban Initiative", tramite Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, vede protagonista il Comune di, nel ruolo di capofila, insieme ad altri nove partner, sia pubblici che privati.