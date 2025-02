Lanazione.it - Prato, non puoi sbagliare. Ma il San Marino è ostico

Vietatoper il, che domenica (calcio d’avvio alle 14.30) sfida sul campo amico del Lungobisenzio il San, 15esima forza del campionato con 23 punti. Dopo il ko nel derby con la Pistoiese, i lanieri - in occasione della 25° giornata del girone D di serie D - hanno la chance di rialzare immediatamente la testa contro un avversario che naviga nelle zone basse della classifica, ma che di conseguenza si presenterà in via Firenze affamato di punti. Anche perché, nello scorso turno, la truppa allenata da Oberdam Biagioni (che a novembre ha preso il posto dell’esonerato Emmanuel Cascione) ha ceduto il passo in casa al Progresso, perdendo 1-0. Un ko pesante per i biancazzurri, criticati a fine partita dal proprio tecnico ("è mancata quella cattiveria che invece hanno messo in campo i nostri avversari").