Lanazione.it - Prato, incontro fra la sindaca Bugetti e una delegazione di Sudd Cobas

, 19 febbraio 2025 - Oggi pomeriggio, 19 febbraio, laIlariae l’assessore Sandro Malucchi hanno incontrato in palazzo comunale unadicomposta dai delegati della azienda oggetto della vertenzale e guidata dai coordinatori Luca Toscano e Sarah Caudiero che hanno accettato l’invito rivoltogli dalla prima cittadina domenica scorsa. Il punto di partenza per dare gambe all’odierno, è stato lo strumento con cui l’amministrazione comunale prende atto del presidiole in corso davanti a un’azienda in via Paronese con occupazione di suolo pubblico. Si tratta della emissione di un’ordinanza sulla base della richiesta, da parte delto, di occupazione di suolo pubblico in via d’urgenza che nel caso specifico viene motivata per tutelare il diritto di sciopero dei lavoratori che devono presenziare in via continuativa l’ingresso dell’azienda oggetto della vertenza.