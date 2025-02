Brindisireport.it - Potenziamento sportelli Cup: nuove assunzioni in Sanitaservice

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Martedì 25 febbraio alle 10 nella sede della direzione generale Asl, in via Napoli, firma dei contratti di lavoro, part time, per 43 ausiliari e 17 amministrativi della. Parteciperà anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il personale.