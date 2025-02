Nerdpool.it - Posticipato il nuovo film di Spielberg!

Leggi su Nerdpool.it

Stevenè uno dei registi di maggior successo di tutti i tempi, ma anche lui potrebbe avere difficoltà a competere con alcuni dei più grandi franchise di Hollywood. Per questo motivo, la data di uscita del suo prossimoè stata posticipata. Secondo IndieWire, ildi, attualmente descritto come un “evento senza titolo”, sarà presentato in anteprima il 12 giugno 2026. Inizialmente era previsto per il 15 maggio 2026, data che lo avrebbe collocato tra due enormi successi Disney: Avengers: Doomsday e The Mandalorian & Grogu. Posticipare ildigli offre così un ampio spazio di respiro lontano da questi blockbuster.Non è solo ildiad essere stato. Il suo progetto prenderà il posto della data precedentemente riservata per il prossimodei Daniels (autori di Everything Everywhere All at Once), che è stato rimosso dal calendario delle uscite per il momento.