Popeye diventa un villain horror nel trailer di “Popeye’s Revenge”

I personaggi dell’infanzia non restano a lungo nel dominio pubblico prima di essere trasformati in iconea basso budget. Dopo il successo di Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, che ha dato il via a un’intera ondata di rivisitazionidi fiabe e cartoni classici, ora è il turno di. Il celebre marinaio, entrato nel dominio pubblico all’inizio del 2025,protagonista di un film slasher che ribalta completamente la sua immagine.Il film, intitolato’s, segue una formula simile a quella del primo Blood and Honey. Un gruppo di giovani si avventura in una casa abbandonata nel bosco, convinto che il fantasma dipossa infestare il luogo. Ma ciò che trovano è ben peggio: un marinaio assetato di sangue, armato di una forza sovrumana e di una pericolosa passione per gli spinaci in scatola.