Ilrestodelcarlino.it - Pontelagoscuro, lavori alla rete idrica in via Savonuzzi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forse questa volta, per, sarà la svolta. Sono infatti iniziati iper il rinnovo dellaper sostituire la vecchia condotta di viacon una nuova tubatura lunga circa 700 metri. L’obiettivo è quello di risolvere in modo definitivo le criticità legate a una porzione diormai datata, sulla quale i tecnici del servizio idrico di Hera sono spesso intervenuti. Ll cantiere, che inizia dall’incrocio con via Padova, procederà in più fasi terminando nella zona del campo sportivo. Gli scavi interesseranno la strada, in particolare la corsia di destra di via, in direzione periferia: la nuova linea di distribuzione, infatti, non ‘correrà’ più sotto i marciapiedi a ridosso di abitazioni e negozi. Oltrenuova adduttrice con relativicciamenti, collegata al sistema principale di distribuzione dell’acqua potabile, saranno instti gruppi di valvole di intercettazione e manovra in corrispondenza di ogni incrocio.