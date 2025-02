Bergamonews.it - Pomeriggio nero in Val Seriana: traffico paralizzato da tre incidenti, due ore da Bergamo a Clusone

Pradalunga, Casnigo, Ardesio: tre differentihannoilin Valdal primodi giovedì 20 febbraio, con tempi di percorrenza prossimi alle due ore per i pendolari che dalla città dovevano fare rientro a.I primi intoppi sono iniziati attorno alle 13.30 per le strade interne di Pradalunga, in seguito ad un incidente tra un’auto e una moto in via Grumelle: ferito in modo lieve un 42enne, trasportato in codice verde alle Cliniche Gavazzeni.Più serio, per l’impatto sulla viabilità, il sinistro avvenuto poco più di un’ora dopo a Casnigo, in via Serio: coinvolte due auto e tre persone (una donna di 29 anni e due maschi di 33 e 65 anni), ma la posizione dei mezzi al centro della carreggiata ha reso complicate le operazioni di soccorso e, soprattutto, lo sgombero della strada.