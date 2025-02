Ilveggente.it - Polverone in F1, annuncio choc: Sainz è una furia

Leggi su Ilveggente.it

in Formula 1:clamoroso diche dopo aver lasciato la Ferrari ha firmato per la Williams. Le parole dello spagnolo Carlosha vissuto un anno da separato in casa con la Ferrari. Un anno difficile, anche per un pilota come lo spagnolo che, comunque, e c’è da sottolinearlo un paio di volte anche, ha dimostrato di essere professionale come pochi.in F1,è una(Lapresse) – Ilveggente.itNon si mai tirato indietro, ha lottato per la scuderia, ha vinto, e quando c’è stato da arrabbiarsi lo ha fatto. E anche se c’è stato da lottare con Leclerc lo ha fatto, magari in questo caso anche con il dente un po’ avvelenato per quello che è stato il trattamento che la Rossa di Maranello gli ha riservato, con un benservito con un anno d’anticipo e l’di Hamilton.