Polizia locale. Encomio ad Azzinnari

Ha contribuito a una complessa attività di indagine che ha condotto a disarticolare due gruppi di spacciatori che operavano nella zona al confine tra le province di Milano e Varese. È per questo motivo che, all’inizio di questa settimana, il Consiglio comunale di Castano Primo ha reso omaggio con unsolenne al vice commissario della, Antonio. "Quale funzionario addetto all’ufficio digiudiziaria, operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità in materia di spaccio di stupefacenti - questa la motivazione dell’solenne che il il sindaco Roberto Colombo, con il Pm del tribunale di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, ha consegnato al vice commissario -, con spiccata professionalità e importante lavoro investigativo dirigeva una complessa attività di indagine che consentiva la disarticolazione di due gruppi criminali dediti alla cessione di sostanze stupefacenti nei territori boschivi al confine tra la provincia di Milano e quella di Varese.