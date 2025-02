Lanazione.it - Poesie da madre a figlia

Si chiama ’2 voci’ e il titolo non è un caso. Anzi, racconta un viaggio in parallelo, quello fra, sul filo della poesia. La silloge, firmata da Gabriella Tartarini e da poco pubblicata da Gd Edizioni, sarà presentata questo pomeriggio alle 18 nella sede dell’associazione culturale Fantoni in galleria Adamello 31 alla Spezia (per informazioni, 0187-1780909), alla presenza dell’autrice, che dialogherà con l’attore Roberto Alinghieri e con ì interventi musicali curati da Daria Antognetti. "Questo libro è un omaggio a miae non sarebbe mai nato, se non ci fossero state le sue– esordisce Tartarini –, contenute al suo interno insieme alle mie. Si tratta di un’opera molto personale, come lo sono tutte le raccolte di questo genere, con versi scritti in vari momenti della mia vita".