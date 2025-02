Ilgiorno.it - Pochi i fondi al teatro. Tante invece le critiche

Piuttosto che niente, meglio piuttosto. Ma 220mila e rotti euro, sono "una somma inadeguata alle aspettative", soprattutto rispetto ai 6 milioni di euro di conto totale. I 220mila euro sono stati raccolti tramite il Fondo per ilsociale di Lecco, chiuso dal 2017 e in fase di ristrutturazione. A definire la cifra "inadeguata alle aspettative" e un "misero importo" è Corrado Valsecchi (nella foto), ex assessore ai Lavori pubblici che quindi di materia ne mastica, ora consigliere comunale del gruppo di minoranza di Appello per Lecco. Anche perché i soldi sono stati donati soprattutto dai nominati di aziende partecipate pubbliche, ad eccezione di un mecenate privato. A lanciare la sorta di azionariato popolare nell’estate del 2023, insieme ai vertici della Fondazione comunitaria del Lecchese, era stato il sindaco Mauro Gattinoni.