PlayStation i porting per PC sono come stampare soldi per Sony rivela Shuhei Yoshida

ha capito che portare i suoi giochi su PC è una mossa estremamente redditizia., ex capo deiStudios, hato che questa strategia sta diventando sempre più centrale per l’azienda. Isu Personal Computer richiedono infatti costi minimi rispetto allo sviluppo di un gioco nuovo, ma generano profitti significativi, permettendo di reinvestire in nuove produzioni.ha definito questo processo “”.Inoltreriportato da PushSquare, il mercato PC è fondamentale per raggiungere nuovi giocatori, soprattutto in regioni dove le console nonpopolari,la Cina.ha iniziato a rilasciare giochi su Steam e altre piattaforme, con titoliHorizon Zero Dawn e God of War che hanno venduto bene, mentre altri,Marvel’s Spider-Man 2, hanno avuto un impatto minore, complice un lancio con problemi tecnici.