"Più corse di notte nei weekend e stazioni rinnovate e sicure. Così ridurremmo lo smog"

Sulla direttrice 36, tra Tavazzano e Rogoredo, c’è una sola possibilità di viaggio ogni 30 minuti: la linea suburbana S1 qui ha gravi carenze e guasti giornalieri anche a causa di una infrastruttura logora risalente agli anni ’60 del secolo scorso e la S12 invece non gli da supporto in fascia pendolari/studenti per il sovraccarico nel “Passante”. È uno dei problemi che evidenziano gli esponenti del Comitato Viaggiatori e Pendolari del sud-Milano e Lodigiano. La loro proposta è di indirizzare i convogli della S1 fuori dal “Passante”(da Rogoredo percorso ad ovest verso Milano-San Cristoforo) "sulla tratta della S9 dove ci sono ampie tracce disponibili e senza spendere un euro". Il Comitato ricorda anche che gli utenti di quest’area, "pur essendo in area STIBM (integrato), sono obbligati ad acquistare anche il viaggio Atm, ma restano fuori dall’applicazione dell’Indennizzo ritardi di Trenord.