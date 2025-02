Ravennatoday.it - Pittura, ceramica e mosaico: una merenda per presentare i nuovi laboratori della Cá dell'Arte

Leggi su Ravennatoday.it

Unaper conoscere le tante proposte artistiche in pnza. Il Comune di Lugo ha rinnovato infatti la convenzione con l'Università per adulti e con l'associazione culturale Compagnia dei Musivari per utilizzare le saleCá. Sabato 22 febbraio alle 16.30 si terrà così una.