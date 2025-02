Sport.periodicodaily.com - Pisa-Juve Stabia: le probabili formazioni

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I toscani vogliono consolidare il secondo posto in classifica, ma di fronte ci sono gli stabiesi in splendida forma e in piena corsa per i playoff.si giocherà sabato 22 febbraio 2025 alle ore 15 presso l’Arena Garibaldi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI toscani sembrano aver abbandonato la volontà di attaccare il primato del Sassuolo distante ora 7 punti, per cui vogliono almeno consolidare il secondo posto. Per farlo, però, la squadra di Inzaghi deve evitare il cammino delle ultime due giornate nelle quali ha raccolto soltanto un punto. Gli stabiesi sono la vera sorpresa di questa stagione tanto da occupare il sesto posto, in piena corsa verso i playoff. La squadra di mister Pagliuca sta volando grazie alle tre vittorie ottenute nelle ultime quattro, ma va migliorato il rendimento in trasferta dove invece il bottino è assai magro.