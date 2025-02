Lanazione.it - Pio e Iemmello, sfida a colpi di gol. I bomber del torneo allo specchio

Leggi su Lanazione.it

Diecimila più uno al fianco delle Aquile. In occasione del match Spezia-Catanzaro di domenica prossima, il ‘Picco’ si prepara a un’altra giornata storica e indimenticabile di passione collettiva, con gli spalti gremiti e un nuovo tifoso in tribuna: Paul Francis da Sidney. Il 50enne neo vice presidente, che ieri mattina era già al lavoro nella sede del ‘Ferdeghini’, mentre al pomeriggio ha seguito l’allenamento dei bianchi a Follo, incontrerà oggi il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, per poi rispondere nel pomeriggio alle domande dei giornalisti nel corso di una conferenza stampa. Domenica saràstadio dove ci sarà anche l’inaugurazione della copertura della curva Ferrovia celebrata con l’inno ‘Spezia oh eh’ e la premiazione del ‘maestro’ Sergio Carpanesi, inserito nella Hall of Fame del club.