Lecceprima.it - Piliego, “Acque profonde come te” nel wild side del Salento

Leggi su Lecceprima.it

LECCE - Non sappiamo se nel Greenwich Village di New York City potrebbero rimanere affascinati per “te”noi salentini conquistati da un romanziere americano che intreccia i profili dei suoi personaggi tra le strade desolate dei quartieri ai margini della metropoli. C’è.