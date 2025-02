Anteprima24.it - Pietrelcina, Rosella (FdI): “Importante impegno del sen. Matera per la Legge Speciale”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl Circolo di Fratelli d’Italiaesprime grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento sullache garantirà al Comune diun finanziamento aggiuntivo di 130.000 euro per il 2025, proprio in occasione dell’anno giubilare.“Voglio ringraziare, a nome di tutti gli iscritti di, il nostro presidente provinciale – il sen. Domenico– che si è fatto promotore a Roma delle istanze territoriali per garantire ulteriori risorse con laper, consapevoli dell’importanza che il nostro territorio riveste non solo per per il Sannio. Grazie al suo, l’obiettivo è stato raggiunto”. È quanto dichiara Antonio, Presidente del Circolo FdI, sottolineando quanto siaavere un rappresentante che ascolta il territorio a Roma.