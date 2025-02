Ilrestodelcarlino.it - Piccole e medie imprese. Cassa integrazione record. Calano anche le aziende

"C’è un quadro di preoccupazione per gli scenari geopolitici che non aiutano e questo clima di incertezza pesa sulle aspettative delleper il 2025". È il commento di Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato, ai dati elaborati dall’ufficio studi dell’associazione risultanti da un sondaggio somministrato alleassociate. Come emerge dall’indagine, in Emilia-Romagna il saldo sulle aspettative di fatturato delle micro eartigiane per i primi 6 mesi 2025 è negativo (-7,8 punti percentuali) e più accentuato tra leche esportano direttamente o indirettamente (-15,1 punti). L’export manifatturiero, nei primi 9 mesi del 2024, a Reggio Emilia diminuisce rispetto allo stesso periodo del 2023 registrando un -6,9%, attestandosi a un valore di quasi 10 miliardi di euro.