Picchia un'infermiera. Denunciata una donna di quarantasei anni

Un’altra aggressione al personale sanitario nel Reggiano. Nei guai stavolta unadi 46che ha colpito al voltoed è statadai carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari, intervenuti sul posto, laavrebbe sferrato un pugno alla lavoratrice per cercare di allontanarsi dal pronto soccorso. È successo due notti fa all’ospedale Santa Maria Nuova, dove una 46enne residente a Montecchio Emilia aveva fatto accesso in seguito ad un abuso di farmaci antidepressivi. All’improvviso è andata in escandescenza e ha colpito al volto una professionista sanitaria (che sarà dimessa poi con una prognosi di 28 giorni) nel tentativo di andarsene dalla struttura. Il personale medico ha allertato i carabinieri che sono arrivati sul posto e hanno bloccato la responsabile dell’aggressione per poi condurla in caserma.