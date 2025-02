Piano pandemico con meno restrizioni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.30 Inviato alle Regioni il2025-29.Arriva a 5 anni dall'esplosione del Covid-19: data non casuale, dice il ministro della Salute Schillaci, che assicura: "Saranno tutelate le libertà e i cittadini".E "c'è la copertura economica in Finanziaria,prima non c'era". Riconosciuto uso dei vaccini,ma non come unico strumento.Davanti a una"pandemia eccezionale possono essere previste misure eccezionali,solo con leggi o atti aventi forza di legge e nel rispetto dei principi costituzionali". Esclusi atti amministrativi (come i Dpcm).