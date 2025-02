Ilrestodelcarlino.it - Piano contro le baby gang: "Non c’è spazio per la violenza"

"Il fenomeno dellesarà affrontato con la stessa determinazione con cui abbiamo debellato il problema degli abusivi. E lo farò con tutte le forze a mia disposizione". Sono le parole del sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, dopo l’ultima aggressione nei confronti di un 15enne, avvenuta nel fine settimana appena trascorso, in via della Nave. "Non c’èper lanella nostra città – ha continuato – e non permetterò che leminaccino la sicurezza di Civitanova. Come sindaco e padre, la mia priorità è tutelare le nuove generazioni e per questo, in collaborazione con la polizia locale, guidata dal nuovo comandante Cristian Lupidi, stiamo lavorando, già da qualche settimana, a unSicurezza Giovani, che entrerà in azione a breve, mirato a contrastare questo fenomeno con fermezza.