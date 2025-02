Amica.it - PFM, un album speciali per gli auguri a Fabrizio De André

(askanews) – «Buon compleanno Faber, stiamo facendo un disco pazzesco, vedrai che ti piacerà molto. Senz’altro, abbiamo fatto questo disco divertendoci visto che è un disco dal vivo e che noi dal vivo ci divertiamo, non c’è niente di meglio che fare un bel disco dal vivo per, per noi e per tutta Italia perché dischi disono così che vuoi fare».A dirlo sono Franz Di Cioccio e Patrick Djivas storici fondatori della Premiata Forneria Marconi che in occasione dell’85° anniversario della nascita diDe, pubblica il nuovolive PFM canta DeAnniversary (Aereostella).GUARDA LE FOTORicordandoDe: le foto I brani sono stati registrati durante il tour 2023 e 2024 che ha celebrato i 45 anni (1978/1979) dall’iconico sodalizio tra la prog band e il cantautore genovese.