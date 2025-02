Ilnapolista.it - Peter Schmeichel: «Mi sentivo superiore, sentivo di sapere cosa sarebbe successo dopo»

Leggi su Ilnapolista.it

“Non c’è dubbio che sono nato con un talento speciale”, diceconsapevole di essere “quel”, l’originale non il pur forte figlio. Il portiere danese che ha vinto la Champions League, cinque Premier League con il Manchester United e un Europeo. Oggi ha 61 anni e racconta al Telegraph come ha fatto a diventare uno dei portieri più forti della storia: “Molte persone nascono con un talento speciale e non necessariamente arrivano dove vogliono essere. Ma ogni volta che avevo bisogno di incontrare la persona giusta, loro entravano nella mia vita e mi aiutavano a raggiungere il livello successivo”.“Midi”.La madre morì in un campo di concentramento, il padre è stato un alcolizzato arrabbiato per decenni. “Mio padre lavorava di notte perché era un musicista.