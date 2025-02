Thesocialpost.it - Pete Doherty rischia l’amputazione delle dita: grave per il diabete di tipo 2

I fan dei Libertines sono sempre più preoccupati per la salute di, il 45enne frontman della band britannica, che negli ultimi concerti del tour europeo è apparso visibilmente in difficoltà. Il cantante, che lo scorso anno ha rivelato di essere affetto dadi2, ha recentemente raccontato di aver ricevuto un consiglio medico allarmante: stare il più possibile in piedi per evitare.I segnali di un peggioramentoNegli ultimi mesi, diversi segnali hanno lasciato intendere che le condizioni dipotrebbero essere peggiorate. Durante moltesue esibizioni più recenti, il cantante si è esibito da seduto, indossando scarpe ortopediche con chiusura a strappo, probabilmente per proteggere i piedi da ulteriori danni. Inoltre, è stato visto più volte camminare con un bastone da passeggio, mentre in un concerto a Colonia, il suo storico compagno di band Carl Barat lo ha aiutato a scendere dal palco, evidenziando le difficoltà motorie del frontman.