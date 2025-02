Metropolitanmagazine.it - Pete Doherty rischia l’amputazione delle dita del piede per colpa del diabete

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Durante un concerto dei Libertines a Monaco di Baviera,ha rivelato ai fan di soffrire didi tipo 2 e che, a causa della malattia,del. «Oggi mi ha visitato un medico», ha raccontato al pubblico, «ha detto che devo evitare il più possibile di stare in piedi perché sennò rischio di perdere ledel». In effetti, per tutta la durata del concerto il cantante è rimasto seduto su una sedia da ufficio, ed è stato visto in giro con un bastone di supporto, e in ciabatte.Qualche tempo fa il frontman aveva scherzato sul suo stato di salute, dicendo: «ero più in salute quando mi facevo di eroina». Al di là della battuta, però,sa di non aver trattato troppo bene il suo corpo in passato: «Eroina, crack. mi sono arreso a quella roba.