Peschereccio semiaffondato nelle acque di Pianosa | salvati in tre

PORTOFERRAIO – Paura a largo dell’isola diper unaffondato il cui equipaggio è stato salvato dalla motovedetta della Guardia Costiera. In tre si erano rifugiati su una zattera di fortuna ed erano alla deriva. Quando sono stati raggiunti dalla Capitaneria erano in buono stato di salute e sono stati accompagnati al porto di Marina di Campo. Poi un’altra motovedetta è stata fatta uscire da Portoferraio per monitorare l’area marina dell’incidente.Quindi, su disposizione della direzione marittima di Livorno, è stato disposto un monitoraggio ambientale della zona con l’elicottero della guardia costiera di base a Sarzana, il Nemo 04, rafforzato da un monitoraggio satellitare: non ci sarebbeo tracce di inquinamento.Il monitoraggio dell’area, soprattutto ai fini ambientali, proseguirà nei prossimi giorni con unità aeronavali e con il monitoraggio satellitare.