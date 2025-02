Tg24.sky.it - Pescara, uomo di 32 anni trovato morto in casa a Pienalla: aveva ferite da arma da taglio

Undi 32è statoquesto pomeriggio in una vecchia abitazione del centro storico di Pianella, in provincia di. La vittima, Gabriele Giancaterino, è stata trovata dalla madre riversa a terra, in una pozza di sangue, conprovocate da un coltello. Stando alle prime informazioni, a lanciare l'allarme sarebbe stata la madre stessa insieme all'altro figlio, nonché fratello della vittima.