Lanazione.it - Perugia si svela con il ritorno dei “Luoghi Invisibili“. Aperture d’eccezione e visite guidate ai tesori nascosti

Leggi su Lanazione.it

straordinarie, eventi egratuite alla scoperta die storie sconosciute. Da domani a domenica torna con una speciale edizione d’inverno “- Lache si scopre“, manifestazione presentata alla sala del Banco Desio di Palazzo D’Ajò dal presidente dell’omonima associazione monsignor Paolo Giulietti, dalla vicepresidente Carolina Ansidei di Catrano e dall’assessore al turismo Fabrizio Croce. "Il nostro obiettivo – ha detto monsignor Giulietti – è far conosceresolitamente inaccessibili anche con occhi nuovi, più informati e consapevoli e con un filo conduttore legato alla storia e alla memoria della nostra città". E’ la prima volta che ““ va in scena in questo periodo, anche per venire incontro alle richieste e alle sollecitazioni di tanti che non avevano trovato posto agli eventi nelle passate edizioni.