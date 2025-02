Internews24.com - Perisic, l’ex Inter elimina la Juve dalla Champions e si conferma una bestia nera per i bianconeri! E quel commento poi rimosso…

di Redazionelae siunaper i! La prestazione del croato col PSVQuando il sorteggio di Nyon per gli spareggi diLeague aveva messo di fronte allantus il PSV, in casa biancoprobabilmente non avranno fatto tutti un sospiro di sollievo, considerando che poi avrebbero dovuto vedersela nuovamente contro Ivan. Il Corriere dello Sport parla della straordinaria prestazione delche già in magliazzurra aveva punito più di una volta i– «Dall’altra parte, Ivanaggiorna le proprie statistiche contro lantus: ora sono diciotto presenze, sei gol e un assist. Un curriculum daista sfegatato, com’era qualche stagione fa, prima di cancellare ilsu Instagram dove confessava l’intenzione di non andare (mai) alla, nei giorni in cui sembrava potesse vestire il bianconero, salvo poi scegliere il Tottenham, nell’inizio del suo peregrinare terminato al Philips Stadion.