Percorso del corteo di sabato 22 febbraio a Bologna, cosa c'è da sapere sulla manifestazione

, 202025 – Pronti a sfilare per dire no al Ddl Sicurezza. Sarà una marea umana quella che22parteciperà allaregionale di cui oggi si è saputo ilpreciso.22: ilLa partenza è prevista in piazza XX Settembre (il ritrovo è previsto per le 15) per proseguire su via Gramsci, Marconi, Farini, Galvani, Archiginnasio per terminare in piazza Maggiore. Ilè pensato per includere tutti per questo prevederà l’interpretariato Lis, un mezzo ibrido per il trasporto di persone con difficoltà motorie, una pedana mobile anti-barriere, tappi per le orecchie, zone di decompressione e uno staff di volontari. Parteciperanno anche alcuni artisti con un video: tra questi Manuel Agnelli, Modena City Ramblers, Murubutu e Alessandro Bergonzoni.