Perché tremiamo quando abbiamo freddo? È il nostro corpo che ci protegge

Il tremore è una risposta automatica delper mantenere la temperatura interna stabilesi è esposti al. Questo fenomeno è regolato dall’ipotalamo, la regione del cervello responsabile della termoregolazione.la temperaturarea scende sotto il livello ottimale di circa 37°C, l’ipotalamo attiva una serie di risposte fisiologiche per generare calore. Il tremore muscolare è una di queste: consiste in contrazioni rapide e involontarie dei muscoli, che producono calore come effetto secondario del movimento.Questo meccanismo si basa sul principio della termogenesi da brivido, che può aumentare la produzione di calore fino a cinque volte rispetto al normale metabolismo a riposo. Ilcerca così di contrastare la dispersione di calore, limitando la perdita energetica endo gli organi vitali.