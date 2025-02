Davidemaggio.it - Perchè Sanremo ha avuto così successo?

Leggi su Davidemaggio.it

I dati d’ascolto sono straordinari, impensabili anche qualche anno fa quando la televisione non eraframmentata. Perché il Festival di2025 haancora più?Innanzitutto, il “Conti quater” ha assecondato un trend crescente negli ascolti che va avanti da anni. Il Festival è diventato più forte da quando si è smesso di riesumare cantanti che si vedevano solo in Riviera, mescolando giovani promettenti, nomi forti della discografia e qualche vecchia gloria. Questo è stato possibile sia grazie al rinnovato vigore della manifestazione, che ha trovato stabilità dopo gli inciampi ad anni alterni nel nuovo millennio, sia per il cambiamento del contesto discografico. Oggi, i grandi nomi della musica mainstream non dominano più le classifiche, faticano con lo streaming erappresenta un’opportunità per trovare nuova linfa (è il caso di Giorgia).