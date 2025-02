Perché molti candidati ai concorsi scuola e GPS scoprono troppo tardi di non avere i requisiti Le esperienze raccolte da Soloformazione it

Leggi su Orizzontescuola.it

In quest’ultimo mese,docenti ci hanno contattato dopo aver presentato domanda per il concorso PNRR2, solo per scoprire –– di non possedere irichiesti. Pur, questo non è un caso isolato. Succede spesso a chi si inserisce per la prima volta in GPS o partecipa a bandi per TFA Sostegno, .L'articoloaie GPSdi non. Leda.it .