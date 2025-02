Cultweb.it - Perché Meghan Markle ha cambiato il nome del suo marchio di marmellate? Ha influito anche Netflix

ha deciso di cambiare ildel suo brand per una questione di strategia e visione. Lanciato inizialmente come American Riviera Orchard, ilevocava l’eleganza della costa californiana e il lusso di Montecito, dove vive con il principe Harry. Tuttavia, questa scelta si è rivelata troppo limitante. Con il coinvolgimento dinel suo progetto imprenditoriale, la duchessa ha colto l’occasione per rilanciare ilsotto un’identità più ampia e duratura: As Ever. Il nuovorichiama la sua esperienza passata con il blog The Tig e simboleggia continuità, autenticità e passione per la cucina, il giardinaggio e l’arte del ricevere. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da, Duchess of Sussex (@)La decisione di cambiare ilè stata annunciata tramite un video su Instagram, dove, rilassata in camicia bianca e jeans, ha svelato la novità con un sorriso.