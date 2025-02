Gqitalia.it - Perché ghostare qualcuno significa molto più che sparire senza dare spiegazioni

Quarta puntata di Avere trent’anni, una rubrica sui dilemmi dei Millennial e sui giovani adulti del 2025Non ho potuto fare a meno di origliare la conversazione della ragazza seduta di fronte a me in treno. Parlava di spese per il geometra e di quelle per il notaio. Si capiva che stava fornendo aggiornamenti sulla sua vita, rivolgendosi ache non sentiva da un po’. Un delirio, un delirio, ha ripetuto più volte con una vibrazione di ironia nella voce, e poi, dopo un prolungato silenzio, ti giuro, è sparito da un giorno all’altro, ha aggiunto. Mi sono dovuta trovare un’altra casa in affitto nel giro di tre giorni, ha concluso.Tecnicamente, il termine ghosting è entrato nel linguaggio comune con la diffusione delle app di dating e si riferisce ache smette di rispondere ai messaggi o alle chiamate dopo un paio di appuntamenti.