Perché è stato chiesto il processo per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis | Accuse incomprensibili

Sono ore roventi attorno alla figura diDe. Gli avvocati deldelsono già a lavoro per la richiesta diper falso in bilancio.De? Gli avvocati deldelscendono in campo (ANSA) Notizie.comFacciamo un passo indietro, alla Procura di Roma che hail rinvio a giudizio per ile che vadano aanche il clube il suo collaboratore Andrea Chiavelli. Il reato di cui si sta discutendo è quello di falso in bilancio per le annate 2019, 2020 e 2021. I pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano stanno lavorando per ricostruire la trama del caso in questione.Al centro ci sarebbero le presunte plusvalenze fittizie realizzate nelle operazioni di mercato che hanno portato in azzurro prima Kostas Manolas nel 2019 e poi l’anno dopo l’attaccante Victor Osimhen.