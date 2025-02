Cultweb.it - Perché Donald Trump sta attaccando il presidente ucraino Zelensky? Vediamolo in maniera semplice

Nella politica internazionale gli equilibri sono sempre molto labili. Adesso nella delicata questione ucraina, a tenere banco è la disputa tra ilamericanoe l’omologoVolodymyr, da lui definito “dittatore senza elezioni” che puntava solo ai soldi degli Stati Uniti per finanziare una guerra impossibile da vincere contro la Russia. Per questo il capo della Casa Bianca ha “invitato”a negoziare rapidamente la fine del conflitto. Come mai questo cambio di marcia dirispetto all’amministrazione Biden? Le motivazioni addotte dagli analisti politici sono molte.è il nuovoamericano (fonte: Quotidiano Nazionale)Prima fra tutte, una strategia elettorale diche vuole annullare il continuo sostegno finanziario all’Ucraina, considerato dall’ala più isolazionista dei repubblicani, uno spreco di risorse.