Notizie.com - Perché Delmastro è stato condannato e si è tornato a parlare di una “sentenza politica”. Meloni: “Niente dimissioni”

Leggi su Notizie.com

Nuovo capitolo nello scontro tra governo e magistratura. Il Tribunale di Roma haa 8 mesi il sottosegretario alla Giustizia AndreaDelle Vedove.e si èdi una “”.: “” (ANSA FOTO) – Notizie.comIl politico di Fratelli d’Italia è imputato per rivelazione di segreto d’ufficio nella vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. Sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, ed è stata inoltre disposta la pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici per la durata di 1 anno.I giudici dell’ottava sezione del Tribunale di Roma hanno inoltre concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario. “Non mi dimetto. – ha dettoa termine dell’udienza – Una