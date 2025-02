Ilfoglio.it - Per Mosca la diplomazia non porta la pace ma manda avanti la guerra. Fatti: dagli accordi di Minsk a oggi

Odessa, dalla nostra inviata. Durante i colloqui a Riad, gli Stati Uniti hanno chiesto ai russi di sospendere gli attacchi contro le infrastrutture energetiche dell’Ucraina. Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha risposto chenon avrebbe potuto fermare questo tipo di bombardamenti per il semplice fatto che non ne ha mai condotti. La notte stessa, la città di Odessa è stata presa di mira da un attacco intenso di droni che ha colpito le infrastrutture energetiche della città, rimasta in parte al freddo e al buio. Mascherare, coprire, mentire tanto apertamente da spiazzare è una delle tattiche usate dalla Federazione russa durante i negoziati ed è talmente abituata a farlo da lasciare la controparte sempre disarmata. Lavrov viene da anni di allenamento, e la palestra del ministro degli Esteri russo spiega anche la foto in cui è stato ritratto il primo incontro delle delegazioni arrivate in Arabia Saudita: gli americani tesi da una parte – ognuno per le proprie ragioni – i russi sorridenti dall’altra, rilassati e abituati allo schema da usare con la controparte.