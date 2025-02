Iltempo.it - "Per la durata media delle terapie antibiotiche...": la previsione di Bassetti su Bergoglio

Leggi su Iltempo.it

Le condizioni cliniche di Papa Francesco sono "in lieve miglioramento" e dall'ultimo bollettino medico diramato dalla Santa Sede traspare un cauto ottimismo. Il Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli da venerdì 14 febbraio, sembra infatti reagire bene alla terapia: il suo cuore è forte e, stando a quanto filtra, respira autonomamente. La speranza è che la polmonite bilaterale rilevata dalla tac sia a una fase iniziale e, quindi, curabile nel giro di qualche settimana. Sulla salute del Pontefice è intervenuto ora l'infettivologo Matteo. "Il fatto che il Papa fosse in poltrona, che abbia lavorato, che non abbia bisogno del supporto di ossigeno" pare voler dire "che gli antibiotici stanno facendo il loro lavoro molto bene, che la terapia antibiotica sta funzionando", ha detto l'esperto all'Adnkronos Salute.