Ilnapolista.it - Per il Corriere di Bergamo Gasperini è stato frainteso: “Alla domanda sul rigore ha risposto con l’ironia tipica dello spogliatoio”

Per ildi, le sue parole post Atalanta-Brugge su Lookman non erano offensive. Lo scrive nel suo editoriale Gigi Riva che rimarca come le parole del tecnico siano state estrapolate dal contesto. Era una battuta goliardica daera sì arrabbiato per il risultato ma aveva anche elogiato Lookman pochi secondi prima.Per poi concludere il suo pensiero sull’attaccante:«Il? Non doveva calciarlo Lookman, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto. I rigoristi erano De Ketelaere e Retegui, però evidentemente era euforico e c’èquesto episodio. Potevamo sbagliarlo anche con qualcun altro, però non èun bel gesto. Lì la partita si è un po’ smorzata».Leggi anche: Scusama se Lookman non sa tirare i rigori, perché non lo hai fermato?Si è montata una polemica, quella disu Lookman una battutaSi è montata come la panna una bufera mediatica degna di miglior causa, che ha scatenato anche molti leoni da tastiera.