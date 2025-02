Per Conceicao è già finita | il Milan sceglie il nuovo allenatore

Leggi su Sportface.it

Ilguarda già al futuro e pensa aldifficilmente riuscirà a strappare la conferma anche il prossimo annoFine della corsa e le conseguenze potrebbero anche essere drastiche. Ilsi lecca le ferite dopo l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Feyenoord.Un altro obiettivo stagionale che sfuma dopo che i rossoneri non sono mai riusciti ad essere realmente in lotta per lo scudetto. Questa eliminazione pesa sul morale, sui conti e anche sul futuro perché per qualcuno segnerà la fine della sua avventura aello. Qualcuno come Theo Hernandez, ancora una volta protagonista in negativo: la sua espulsione è stata decisiva nel cambiare l’inerzia del match. Il francese sembra essere lontano parente del terzino capace di decidere da solo le sorti del match e con il rinnovo che non arriva, un addio a fine stagione è tutt’altro che da escludere.