Per Brunori Sas è bagno di folla all’Università della Calabria

Dopo il successo al 75° Festival di Sanremo, dove ha conquistato il terzo posto con L’albero delle noci e vinto il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo, Darioè tornato questa mattina nella sua amata. Ad accoglierlo con calore ed entusiasmo c’era unadi fan presso l’Anfiteatro UniCal dell’Università, in un evento che ha assunto i toni di una vera e propria festa.Un ritorno carico di emozioni per l’artista, che sta vivendo un momento d’oro. Il brano sanremese, infatti, ha già superato i 5,3 milioni di stream su Spotify, mentre il suo nuovo album ‘L’albero delle noci’ – pubblicato il 14 febbraio per Island Records – ha debuttato nella Top 10 degli album più ascoltati al mondo su Spotify.Immagine da Ufficio StampaSAS in tour: le prossime date liveAumenta, quindi, l’attesa anche per il nuovo tour (Vivo Concerti) diSas, che partirà a marzo con 8 date nei principali palasport italiani.