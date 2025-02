Quotidiano.net - Pensioni, quanto hanno perso gli anziani in 10 anni con il blocco della rivalutazione

Roma, 20 febbraio 2025 – Una pensione lorda di 2.256,21 euro nel 2014, nel 2024 avrebbe dovuto raggiungere i 2.684,37 euro lordi se fosse stata rivalutata al 100% dell’inflazione. Ma, a causa del, la stessa pensione nel 2024 è arrivata solo a 2.615,40 euro lordi, comportando una differenza di 888,61 euro su base annuale (2024) e una perdita complessiva di 2.067,48 euro in dieci. E’ solo uno degli esempi messi a fuoco dalla Uil Pensionati per dare conto degli effetti derivanti, anche su base strutturale, dalla mancata indicizzazione dei trattamenti previdenziali prevista in più occasioni nelle manovre del decennio trascorso. La medesima analisi è stata svolta su una pensione iniziale di 3.500 euro lordi nel 2014. In questo caso ovviamente la perdita è ancora più marcata, con una differenza di 4.